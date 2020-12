La vaccination pourrait débuter le 27 décembre en Belgique

Les responsables en ont également profité pour confirmer que la vaccination pourrait bien débuter lors des derniers jours de l’année 2020. La vaccination dans notre pays pourrait ainsi débuter entre le 27 et le 30 décembre prochain. Pour cela, les premiers vaccins devraient donc être livrés dans tout juste une semaine au plus tard.

Les experts ont également profité de l’occasion pour rappeler l’intérêt de vacciner un maximum de personnes. "On trouverait cela extrêmement dommage et catastrophique si des maisons de retraite entières refusaient le vaccin", a rappelé Yvon Englert. L’ex-recteur de l’ULB a toutefois précisé que la vaccination était bien un choix individuel. "L’hésitation vaccinale est une réalité. On doit être respectueux avec les personnes qui hésitent. Il faut répondre aux inquiétudes. En cas de refus du vaccin, il n’y aura pas de conséquences autres que de ne pas être protégé contre la maladie . C’est comme ça qu’il faut voir la situation".

Le spécialiste espère néanmoins voir la situation évoluer positivement après les premières injections. "Quand on voit les sondages, la majorité des indécis veulent plus d’information et du recul supplémentaire. Après le premier passage (les premiers vaccins effectués, NDLR) quand on verra l’effet positif, je pense que les hésitants seront nombreux à être rassurés et à se faire vacciner".