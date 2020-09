La vie sociale reste sous contrôle

Le chiffre des hospitalisations est 2,5 fois supérieur à il y a 20 jours, on compte 1374 contaminations par jour en moyenne, les adolescents et jeunes adultes sont de plus en plus concernés, a expliqué Sophie Wilmès au sortir du Conseil national de sécurité. Et donc, elle insiste: "il est impératif de continuer à suivre les règles. Quelques moments d'insouciances ne valent pas la peine de mettre sa vie en danger, ni celle des autres. "