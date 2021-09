Le Belge rêve d'une pension à 61 ans, mais craint qu'elle ne sera pas décente

L’âge légal de la retraite est actuellement fixé à 65 ans et passera à 66 ans en 2025 et 67 ans en 2030. Mais quand on leur demande jusqu'à quel âge ils s'estiment capables, mentalement et physiquement, de travailler, les Belges évoquent en moyenne l'âge de 61 ans (60,5 ans en Wallonie, 60,9 ans en Flandre et 62,3 ans à Bruxelles où se concentrent les métiers les plus administratifs et les plus qualifiés).