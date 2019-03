"Le Brexit est une balle dans un revolver" (Guy Verhofstadt)

"Le vote d'hier soir prolonge et aggrave une incertitude majeure créée il y a trois ans par la décision souveraine du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne", a averti ce mercredi Michel Barnier, le négociateur en chef de l'UE pour le Brexit, à Strasbourg devant des députés européens alarmés par le rejet de l'accord sur le Brexit .

Michel Barnier a regretté le rejet de l'accord de la dernière chance conclu lundi soir à Strasbourg avec la Première ministre britannique Theresa Ma y. "Nous sommes allés jusqu'au bout de ce que nous pouvions faire, avec un souci permanent, celui d'avoir la paix et la stabilité sur l'île d'Irlande" , a-t-il dit.

Pour la première famille politique du parlement, le PPE, les jeunes Britanniques seront les premières victimes du Brexit. "Toute une génération va souffrir à cause de ce qui s'est passé", a affirmé le chef de file du PPE, Manfred Weber, "le temps file, le temps nous échappe, j'espère que lors du prochain sommet européen, les Britanniques nous diront ce qu'ils vont faire".

"Le Brexit est une catastrophe", a lâché Hans-Olaf Henkel, vice-président des conservateurs et réformistes (ECR), le groupe de la N-VA et des députés britanniques majoritairement favorables au Brexit. "il faut un deuxième référendum sur le Brexit" et "proposer une prolongation" pour faire en sorte que le "Royaume-Uni reste dans l'UE car l'UE ne sera jamais parfaite sans le Royaume-Uni", a-t-il proposé.