Le CD&V disposé à discuter avec les partenaires d'une Vivaldi

Les chrétiens-démocrates flamands sont disposés à discuter avec les libéraux, les socialistes et les écologistes dans le cadre des négociations fédérales.

Le CD&V est disposé à discuter avec les libéraux, les socialistes et les écologistes en vue de former un nouveau gouvernement fédéral, a laissé entendre ce mercredi soir le président des chrétiens-démocrates flamands Joachim Coens durant l'émission Terzake de la VRT. Le parti ne dit toutefois pas encore 'oui' à une coalition Vivaldi , mais veut "donner une chance" aux discussions.

"Il ne s'agit pas de Vivaldi, il s'agit d'Avanti", a déclaré Joachim Coens. "Ce pays doit aller de l'avant! Les gens veulent des solutions. (…) Nous voulons un projet où nous pouvons réaliser nos priorités fondamentales. Le CD&V fait la synthèse entre le social, l'économique, l'éthique et le durable."

Le fait d'avoir une majorité dans le groupe linguistique néerlandophone à la Chambre ne constitue plus une condition pour entrer dans un gouvernement fédéral, estime Joachim Coens. Cela alors que sa formation politique insistait ces derniers mois pour avoir un gouvernement avec une majorité des deux côtés de la frontière linguistique, c'est-à-dire avec la N-VA. Le président du CD&V a indiqué que la priorité allait au "contenu".

"Nous avons tout essayé pour avoir une majorité flamande. Maintenant, il s'agit de l'alternative: soit ça, soit l'opposition. Nous examinons donc le contenu. Si nous nous sentons en sécurité, si nous nous sentons au centre et non pas dans la remorque de cette coalition plus CD&V".