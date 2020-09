Les clés du dilemme CD&V...

Ce mercredi, le petit monde de la politique belge attendait toujours que le CD&V décide d'entrer ou pas en négociations pour former un gouvernement avec les familles socialiste, libérale et écologiste. C'est la formule appelée Vivaldi . Déjà tentée il y a plusieurs mois, elle est cette fois suggérée par Egbert Lachaert, président de l'Open Vld, missionné par le Roi.

On le sait depuis un certain temps, ce dilemme fracture le CD&V, qui a toujours préféré miser sur une coalition associant la N-VA. Mais l'enlisement fédéral en pleine crise Covid semble avoir rebattu les cartes. Le parti n'en reste pas moins divisé entre une ligne régionaliste , souhaitant reproduire au Fédéral l'axe formé avec la N-VA au gouvernement flamand, et une ligne plus fédérale estimant qu'un maintien à ce niveau de pouvoir permettra au parti de se sauver. Quels sont les éléments qui font gamberger les démocrates chrétiens? Reprenons.

Démarrons avec les "contre". La formule Vivaldi reste minoritaire dans le groupe flamand à la Chambre, ce qui offre un boulevard à une opposition où se retrouveraient les deux premiers partis de Flandre: la N-VA et le Vlaams Belang. La ligne régionaliste ne le souhaite pas alors que CD&V et N-VA sont associés au sein de l'exécutif flamand. Craignant pour la stabilité du gouvernement flamand, la ministre régionale Hilde Crevits est la plus ardente défenseuse de cet axe et jouit d'une grande influence au sein du parti. On rappellera que selon un coup de sonde interne mené en début d'année, une majorité de membres préfèrent une alliance avec la N-VA, comme une majorité des bourgmestres CD&V. Les sociaux-démocrates sont également prisonniers de leur discours pro-N-VA, notamment répété avec force à moult reprises par le vice-Premier ministre Koen Geens.