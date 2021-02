Le CD&V monte sur son bulldozer communautaire...

Les ambitions institutionnelles des démocrates chrétiens secouent la Vivaldi. Notamment sur la liste des articles de la Constitution à réviser.

"C'est un projet porté par le CD&V". On assume chez les démocrates chrétiens flamands suite à la sortie fracassante de sa ministre en charge des Réformes institutionnelles dans le cadre d'un cours donné mercredi aux étudiants de droit de l'Université de Gand. L'affaire commence par des articles de presse parus en fin d'après-midi. Ils font état d'un plaidoyer de la ministre pour un système baptisé 2+2 pour redessiner la structure institutionnelle de la Belgique. 2+2 pour deux entités fédérées assorties de deux sous-entités: la Région bruxelloise et l'Ostbelgien, partie germanophone du pays. Tollé chez les francophones.

Notamment chez la vice-Première ministre MR Sophie Wilmès, qui via l'agence Belga, assurera dès mercredi soir avoir eu un contact avec sa collègue CD&V qui lui aurait confié ne pas avoir énoncé cette proposition à Gand. Toutefois, Annelies Verlinden enverra peu avant 21 h 30 un communiqué pour calmer le jeu. "Annelies Verlinden plaide en faveur d’un débat de fond sur la réforme de l'État au cours duquel de nouvelles idées telles qu’un "modèle 2+2" ou un modèle "à quatre entités fédérées" peuvent également être soumises à discussion", dit le texte temporisateur.

Mais la ministre avait bien couché son plaidoyer dans un document envoyé sous embargo à la presse invitée à participer à l'événement. "La ministre est convaincue de la nécessité d'un modèle 2 + 2: un État fédéral composé de deux États fédérés (la Flandre et la Wallonie) et de deux sous-régions (Bruxelles et l'Ostbelgien)", y lit-on. Ce qui a donné lieu aux articles qui ont déclenché la polémique. Contactée par L'Écho, la porte-parole du CD&V assurait jeudi qu'il s'agissait "d'un des projets qui circulent". "Pour le CD&V, la présence et le respect des néerlandophones à Bruxelles sont cruciaux", ajoutait-elle.

Querelle sur l'article 35

Côté francophone, on n'est guère surpris de voir le CD&V avancer sur un schéma à deux qui, dans le fond, n'a rien de neuf. D'autant que les questions institutionnelles ont déjà créé quelques tensions au sein de la Vivaldi. Dans son dernier entretien à L'Echo, Paul Magnette, président du PS, glissait ceci à propos de la réforme de l'État à venir: "Je sais que certains cabinets préparent déjà des textes de le loi." Il ajoutait ceci au sujet de la liste des articles de la Constitution que le gouvernement De Croo soumettrait à révision: "On peut y mettre tous les articles de la Constitution, cela ne me pose aucun problème. Tout est discutable."