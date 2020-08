Le CD&V ne dit pas "non" mais ne dit pas "oui"...

Après l’échec du projet PS- N-VA, est-ce l’heure de la coalition Vivaldi? Les chrétiens-démocrates flamands ne ferment pas la porte, ils jugeront sur le contenu.

Joachim Coens, le président du CD&V, réunissait ses troupes ce lundi pour faire le point sur les négociations fédérales. Le parti chrétien-démocrate flamand allait-il enterrer l’idée d’une coalition Vivaldi, l’unissant aux familles socialiste, libérale et écologiste, c’est-à-dire accepter l’idée d’y aller sans la N-VA?

Pour rappel, une coalition arc-en-ciel unissant les familles socialiste, libérale et écologiste compterait 75 sièges sur 150 à la Chambre. Avec le CD&V, le compteur passe à 87. Le compte est bon, si ce n’est que l’attelage penche côté francophone : 46 sièges, pour 41 sièges coté néerlandophone alors que la majorité dans ce groupe linguistique est à 45.

"Si c'est un agenda éthique arc-en-ciel à la sauce belgicaine qui les réunit, ce sera sans nous." Joachim Coens Président du CD&V

Qu’a dit le CD&V ce lundi? Aucune réponse officielle n’est sortie de la réunion. Normal, car le parti attend d’en savoir plus sur l’orientation que prendra Egbert Lachaert, chargé il y a une semaine par le Roi de trouver «une large majorité au Parlement» pour former un gouvernement. Jusqu’ici, le président de l’Open Vld prend soin de ne fermer aucune porte.

Le con-te-nu!

«Beaucoup dépendra du projet qu'Egbert Lachaert et les autres partis nous présenteront», avait situé Joachim Coens dimanche dans Het Nieuwsblad, avant d’avertir: «Si c'est un agenda éthique arc-en-ciel à la sauce belgicaine qui les réunit, ce sera sans nous».

Le chrétien-démocrate a aussi indiqué que le CD&V disposait d'un programme complet pour la reprise de notre économie. Avec quelles priorités? Joachim Coens les a résumées il y a une semaine: soins de santé accessibles, soutien aux plus vulnérables, fiscalité juste, pouvoirs publics efficaces, relance et investissements dans l’économie durable, trajectoire budgétaire crédible et enfin renforcement du pouvoir d’achat.

"Une coalition avec le PS et la N-VA reste notre premier choix." Joachim Coens

Autrement dit, les démocrates-chrétiens flamands ne ferment pas la porte à un gouvernement Vivaldi, c’est-à-dire sans la N-VA. Ils ne disent pas non et c’est déjà un élément en soi. On notera aussi que la liste de priorités du CD&V comprend des éléments familiers à chacune des trois autres familles avec, par exemple, du social pour les rouges, de la rigueur budgétaire pour les bleus et de la transition pour les verts.

Voilà qui est de nature à favoriser ce compromis au centre dont Georges-Louis Bouchez, le président du MR, estimait samedi dans L’Echo qu’il était l’issue de l’enlisement à la looooongue crise politique: «Tout le monde a bien compris qu'il fallait un compromis au centre. Il ne faudra pas que cela penche trop à gauche, ni trop à droite».

Je ne dis pas non, mais je ne dis pas oui

Oui mais attention, le CD&V ne tourne pas pour autant le dos au parti nationaliste de Bart de Wever. «Une coalition avec le PS et la N-VA reste notre premier choix, le scénario a gagné notre confiance», prend-il soin de préciser au Nieuwsblad. «Si une autre proposition est sur la table, il faudra chercher à établir cette même confiance dans un premier temps, avant d'aller plus loin.» Traduction : je ne dis pas non, mais je ne dis pas oui…

Au-delà des questions de contenu, le CD&V assumera-t-il d’aller au Fédéral dans une coalition sans la N-VA? Cela reviendrait à monter dans un gouvernement sans majorité dans le groupe linguistique néerlandophone de la Chambre et que les nationalistes feront passer au nord du pays pour un gouvernement pro-Belgique, c’est-à-dire anti-flamand. Ambiance garantie.