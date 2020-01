Le CD&V toujours aussi inflexible

Le chef de groupe des chrétiens-démocrates à la Chambre réaffirme la nécessité d’impliquer la N-VA dans les négociations fédérales. Les nationalistes font des propositions.

La fracture Nord/Sud dans toute sa splendeur. Côté néerlandophone, on ne se résout pas à ce que le PS décide qui du Nord gouvernera le pays et on attend impatiemment que le chef de file socialiste Paul Magnette se résigne à négocier avec la N-VA. Côté francophone, on tient pour acquis qu’une alliance PS N-VA est impossible et on attend impatiemment que le CD&V se résigne à lâcher les nationalistes. L’équation est là, toujours la même, et les deux informateurs royaux du moment, Georges-Louis Bouchez et Joachim Coens, semblent bien impuissants face au blocage.

Les efforts des présidents du MR et du CD&V se concentrent sur ce couple inconciliable formé par le PS et la N-VA. On entend que pas grand-chose ne se passe, mais que la N-VA se montre "constructive" et a déposé une note de plusieurs dizaines de pages sur le travail, les pensions et les soins de santé. L’idée d’une mission royale confiée à la N-VA une fois que le tandem Bouchez/Coens aura rendu son rapport (au plus tard le 28 janvier) vit toujours. Ce scénario se heurte au veto des écologistes et de l’Open Vld.

"La ligne du CD&V est la même depuis huit mois. Le plus facile sera de rassembler les deux plus grandes formations." Servais Verherstraeten chef de groupe CD&V à la Chambre

L’épisode fédéral de mardi se résume ne diffère guère des précédents. Le CD&V tient absolument à ce que le prochain gouvernement dispose d’une majorité dans le groupe néerlandophone de la Chambre. Une majorité qui ne peut être atteinte sans la N-VA, avec laquelle un PS quasi incontournable n’entend pas gouverner. C’est au tour de Servais Verherstraeten de sortir du bois. "S’il y a une chose claire, c’est que la ligne du CD&V est la même depuis huit mois: il faut un soutien le plus grand possible au nord et au sud du pays, et le plus facile sera de rassembler les deux plus grandes formations (PS et N-VA, NDLR)", a dit le chef de groupe des chrétiens-démocrates à la Chambre au micro de la VRT.

