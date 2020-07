Le CNS durcit encore le ton...

Alors que le nombre moyen d'infections au coronavirus poursuit son augmentation, le CNS abat de nouvelles cartes pour tenter de garder le contrôle du virus et éviter un reconfinement généralisé.

Quatre jours à peine après sa dernière réunion, le Conseil national de sécurité (CNS) était de nouveau à pied d'œuvre ce lundi . Face à la "courbe inquiétante" des contaminations, des mesures drastiques ont été annoncées. Objectif: garder l'épidémie sous contrôle et éviter un reconfinement généralisé.

Bulle sociale

On s'attendait à sa réduction, mais pas de manière si radicale: la bulle sociale, soit le nombre de personnes que l'on peut rencontrer sur 7 jours, passe à cinq personnes par foyer, toujours les mêmes, pour les quatre prochaines semaines . Les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas être repris dans ce décompte. "Cette recommandation a été faite par les experts et nous la suivons à la lettre", a déclaré la Première ministre, Sophie Wilmès (MR).

Evénements

Alors qu'on parlait d'augmenter les jauges pour les événements dès le mois d'août, on fait désormais l'inverse. Compte tenu de l'évolution sanitaire défavorable, la limite du nombre de personnes autorisées lors des événements en intérieur passe de 200 à 100, tandis qu'elle est fixée à 200 pour ceux en extérieur, contre 400 auparavant . Le port du masque sera obligatoire dans tous les cas.

Pour les rassemblements non encadrés, mais aussi les réceptions et les banquets, la limite est fixée à 10 personnes, au lieu de 50.

Parmi les premières victimes de cette décision: la Foire du Midi . "Il n'est plus possible de tenir cet événement vu les nouvelles mesures", a indiqué le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS).

Les camps d'été pour jeunes, les stages, les activités en plaine de jeux et les autres activités encadrées ne sont pas concernés par ces limitations..

Rail Pass gratuit

Télétravail

La vie qui reprenait partiellement dans les bureaux de certaines entreprises va connaître un nouveau coup d'arrêt. En effet, le télétravail est fortement recommandé quand c'est possible. Des rotations entre équipes de travailleurs sont entre autres préconisées.

Magasins

Autre coup dur pour les citoyens: plus question de faire du shopping ou ses courses à plusieurs. Les visites dans les commerces et les supermarchés doivent à nouveau se faire seul, ou accompagné d'un mineur vivant sous le même toit. Elles doivent aussi être limitées à 30 minutes. Autrement dit, on en revient aux règles d'application au début du confinement.