Le CNS resserre les boulons...

"La contrepartie de nos libertés retrouvées, c'est la prudence absolue." Le message de Sophie Wilmès après le Conseil national de sécurité (CNS) ce jeudi est clair: il n'est pas question de s'affoler, mais il faut plus que jamais respecter les règles.

Beaucoup de Belges seront soulagés: la bulle des contacts sociaux de 15 personnes par semaine n'a pas été réduite. Pour autant, son "maintien à l'avenir dépendra du comportement de chacune et chacun", a mis en garde Sophie Wilmès. Un avertissement...parmi beaucoup d'autres .

Rebond de l'épidémie

Le rebond de l'épidémie est un fait, les indicateurs ne permettent plus d'en douter . Compte tenu du déconfinement, cette situation n'est "pas anormale, mais elle doit rester sous contrôle", a d'emblée déclaré la Première ministre.

S'il n'est donc pas question de s'affoler, il faut prendre ces chiffres au sérieux. En résumé, les règles doivent plus que jamais être respectées , sans quoi des mesures "extrêmement dures" pourraient à nouveau être prises, a-t-elle prévenu.

Effort collectif

"Faire la fête, danser, discuter de table en table dans des bars et cafés font partie des comportements à risques."

Responsabiliser et conscientiser, ces deux verbes résument en grande partie l'intervention d'une Sophie Wilmès au ton plus strict qu'à l'accoutumée. "Je sais que c'est agréable, mais quand même: faire la fête, danser, discuter de table en table dans des bars et cafés font partie des comportements à risques", a-t-elle asséné.