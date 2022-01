Le CST est "nécessaire et proportionné", estime la cour d'appel de Liège

La Région wallonne a remporté son procès en appel qui l'opposait à l'ASBL "Notre Bon Droit" et trois citoyens au sujet de la légalité du covid safe ticket.

La cour d'appel de Liège a estimé, ce vendredi, en référé, que le covid safe ticket (CST) était une mesure "objective, nécessaire et proportionnée". Elle a donc débouté l'association de défense des droits fondamentaux et libertés "Notre bon droit" et trois citoyens de leur demande.