Le Conseil d'État critique la nouvelle taxe sur les comptes-titres

Le Conseil d'État voit deux écueils majeurs dans la nouvelle taxe sur les comptes-titres du gouvernement De Croo. C'est ce qui ressort de ses conseils tant attendus, sur lesquels L'Echo et le Tijd ont pu se pencher.

C'est un texte qui est attendu avec impatience au sein de la coalition Vivaldi. Le Conseil d'État se montre très critique sur la nouvelle taxe sur les comptes-titres . On ne s'attend toutefois pas à ce que cela mène à un cul-de-sac. En cas d'avis négatif, le débat serait rouvert , ce qui entraînerait des discussions douloureuses.

Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) a pris un risque en reprenant le contrôle de ce dossier. La première taxe du genre, proposée par le gouvernement Michel, a été annulée par la Cour constitutionnelle sur plusieurs points : l'exclusion des actions nominatives était un problème fondamental, tout comme l'exclusion des produits dérivés et l'exclusion des détenteurs de comptes-titres de plus de 500.000 euros.

Les nouvelles mesures

La nouvelle taxe de 0,15% ne concerne plus les titulaires de comptes-titres supérieurs à 500.000 euros, mais les comptes eux-mêmes . Le seuil a été porté à un million d'euros et y sont également incluses les personnes morales. Les actions nominatives sont toutefois toujours exclues. Une disposition stricte anti-abus a été intégrée pour empêcher les titulaires de répartir ou de réduire leur compte afin d'échapper à l'impôt.

L'avis du Conseil d'État suit les arguments du ministre Van Peteghem sur de nombreux points. L'exclusion des actions nominatives est défendable, l'exonération des comptes-titres des institutions financières et la survenance de cette taxe en même temps que les droits de succession annuels ne posent pas de problème non plus.