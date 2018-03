Le Fédéral confirme la sortie du nucléaire pour 2025

Le gouvernement Michel a repris ses travaux ce vendredi. Deux points ont retenu plus particulièrement son attention: les fonctions pénibles dans le cadre de la réforme des pensions et le Pacte énergétique. Un accord a été trouvé dans les deux dossiers.

Le Pacte énergétique et les fonctions pénibles dans le cadre de la réforme des pensions, deux des dossiers les plus chauds sur la table du gouvernement Michel , ont fait l'objet d'un accord au sein des partenaires de la majorité.

La nouvelle stratégie énergétique ne remet pas en cause la sortie du nucléaire en 2025, une échéance établie dans une loi de 2003, confirmée en 2015. Elle se distingue par 6 axes principaux:

Les objectifs poursuivis sont au nombre de 4: garantir la sécurité d'approvisionnement; respecter les Accords de Paris; maintenir une énergie abordable pour les entreprises, en ce compris les électro-intensives, et les familles; et conserver le plus haut degré de sécurité des installations.