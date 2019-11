Le Fédéral de retour à la case départ...

La N-VA serait-elle tiraillée par des dissensions en interne? Oui, à en croire certains observateurs, pour qui deux lignes s’affrontent aujourd’hui: l’une, de type droite dure, désireuse de chasser sur les terres du Vlaams Belang et portée par le duo Francken-Jambon; l’autre, plus modérée, et prête à une alliance (à certaines conditions) avec le PS, portée par le stratège et président de parti Bart De Wever.

La question expliquerait d’ailleurs à elle seule le retard pris dans la formation d’un exécutif au nord du pays, né en octobre et non en juillet comme d’habitude – la piste d’une alliance avec les socialistes, comme à Anvers, ayant été mise à l’étude avant d’être balayée.

Balivernes, se défend-on en substance au parti. Et pour cause, ce serait mal connaître la N-VA. Ici, si les oppositions existent, elles se règlent rapidement. Sans faire de vague. Ce qui explique cet esprit de corps? Le fait que "l’histoire du mouvement flamand est une histoire marquée par de nombreux conflits internes", analyse le politologue Carl Devos (UGent). Et de citer l’exemple de la Volksunie, disparue en 2001, dont la N-VA est née parmi les trois groupes enfantés, portée par Geert Bourgeois.

L’épisode est encore dans tous les esprits. "De là, la N-VA est aujourd’hui très sensible et attentive aux querelles et oppositions en interne." De peur de perdre son statut durement gagné de plus grand parti de Flandre. Même en cas de débat, on ne personnifie pas. Du moins vers l’extérieur. L’idée est ici de faire bloc et de "poursuivre sur la lancée de l’image d’outsider, pas comme les autres, qui a tout le monde contre lui". Sauf que désormais, l’espace est à partager avec le Vlaams Belang, qui lui assénait une claque de taille le 26 mai dernier… Pour l’heure, "si Bart De Wever n’est peut-être plus le grand chef, il est encore au moins le chef", selon le politologue.

SIMON SOURIS