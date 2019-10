Le Fédéral met brutalement fin à un contrat de location de jets privés

Un mois après sa signature, le gouvernement a mis fin à un contrat portant sur la location d’avions privés destinés à transporter le Roi et les ministres. Le 10 septembre, le ministre de la Défense Didier Reynders (MR) avait décidé de louer deux avions de luxe auprès de la firme Abelag Aviation.

Motivations insuffisantes

Bernard Van Milders, patron et propriétaire de Flying Group, s’est refusé à tout commentaire. Son concurrent Abelag Aviation a accepté de nous répondre: "Nous sommes certains que le dossier trouvera une issue favorable pour Abelag. Notre offre est considérée comme la meilleure et la plus avantageuse."