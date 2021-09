Le Fédéral veut renforcer le mécanisme de solidarité entre les Régions

Relais socialistes

Tout n’est évidemment pas encore ficelé et, pour l’heure, le cabinet du Premier ministre refuse de confirmer l’accord, mais sur le principe, "ce prêt ne pose plus de problème", dit-on à différentes sources fédérales. "Il fallait une solidarité fédérale", assure un ministre. Ce prêt sera octroyé via l’intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations, et servirait à reconstruire les infrastructures publiques détruites à la mi-juillet. Il ne manque plus que la validation de l’ensemble des ministres du gouvernement fédéral et de ceux de la Région wallonne pour lancer l’opération, ou du moins l’officialiser ce jeudi.