Le Groupe des 10 ne peut "pas travailler dans le vide"

Les partenaires sociaux attendent les détails des mesures récemment annoncées par le superkern. Réunis en Groupe des 10 ce lundi, patrons et syndicats ont convenu de refaire le point plus tard dans la semaine. "C'est peut-être une occasion manquée", estime le président de l'UCM, Pierre-Frédéric Nyst.

À peine une heure et demie! La réunion du Groupe des 10 (G10) de ce lundi a été particulièrement courte. "Il n'a été question de rien du tout", résume le président de l'Union des classes moyennes (UCM), Pierre-Frédéric Nyst. En cause: les partenaires sociaux attendent plus de détails de la part du gouvernement quant aux mesures qu'il a récemment annoncées.