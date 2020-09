Le Groupe des Dix exige un plan de relance ambitieux

Patrons et syndicats réclament de concert un plan de relance axé sur la digitalisation et l'augmentation des investissements publics.

Les partenaires sociaux, réunis au sein du Groupe des Dix, ont plaidé lundi pour l'adoption d'un "plan d’action fédéral" , dont un large pan devrait être consacré à la relance. Dans un message adressé aux préformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) et Conner Rousseau (sp.a), patrons et syndicats ont précisé leurs attentes.

Relance

Pour les interlocuteurs sociaux, ce plan devra quoi qu'il arrive faire la part belle à la "digitalisation" et à une augmentation des " investissements productifs ". Sur ce dernier point, le Groupe des Dix exhorte les autorités fédérale, régionales et locales à revoir leurs investissements à la hausse. " De 2,2% du PIB, ceux-ci devraient évoluer vers au moins 4% du PIB sur dix ans ", estiment-ils.

Mobilité, énergie, digitalisation

Mais à quoi devraient être consacrés ces moyens? Mobilité, énergie et digitalisation sont les domaines-clés mis en avant par les membres du G10. Ces derniers proposent, par exemple, de travailler sur l’isolation et la rénovation des parcs immobiliers privé et public, sur une politique des transports connectée ou encore sur un plan énergétique permettant la transition vers les énergies renouvelables sans compromettre la sécurité d’approvisionnement.