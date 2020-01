Le MOC flamand appelle à une coalition de gauche

"Les partis qui entendent placer la concertation sociale et le climat au centre d’un accord gouvernemental auront notre soutien. (…) Dans le passé, ce sont les sociaux-chrétiens, les socialistes et les verts qui ont défendu cette approche."

Seul problème, les trois familles politiques de gauche ou de centre-gauche citées par Peter Wouters ne représentent que 66 députés sur 150 à la Chambre. Trop court donc pour constituer une majorité. De plus, il n’est pas certain qu’un virage à gauche soit le premier choix qui prévaut au sein du CD&V actuellement. Ceci étant, la sortie de Peter Wouters est cohérente par rapport à la ligne tenue par son mouvement tout au long de la législature précédente où le Beweging.net n’a cessé de critiquer le choix du CD&V d’entrer en coalition avec les libéraux et la N-VA. Au point d’appeler les militants lors du dernier scrutin à ne plus voter pour le CD&V. Un appel qui a laissé des traces…