Le MR ne soutient pas la candidature de Khattabi à la Cour constitutionnelle

Georges-Louis Bouchez annonce que son parti ne soutiendra pas la candidature de Zakia Khattabi, qui se présente pour la seconde fois pour siéger à la Cour constitutionnelle. Sans les voix du MR, la candidate d'Ecolo ne devrait pas obtenir la majorité des deux tiers nécessaire.

Le Sénat doit se prononcer pour la seconde fois sur la désignation de Zakia Khattabi à la Cour constitutionnelle ce vendredi matin. L'ex-coprésidente d'Ecolo a besoin de deux tiers des voix des sénateurs. Ce sera très difficile...

En effet, le MR ne soutiendra pas la candidature de l'Ecolo, a annoncé le président du parti, Georges-Louis Bouchez, dans un entretien publié sur le site de la Libre Belgique. Il votera en faveur de la deuxième candidate proposée par les Verts, Cécile Thibault.

"Il y a des processus à respecter et quand le processus est à son terme, l'histoire s'arrête et il faut accepter le verdict." Georges-Louis Bouchez Président du MR

Pourquoi? Les libéraux francophones estiment qu'il faut tenir compte du premier vote intervenu en janvier, à l'issue duquel l'ex-coprésidente des Verts n'avait pas recueilli les deux tiers requis. "Il y a eu un premier vote en janvier et nous avions soutenu à l'époque Zakia Khattabi. Si elle n'a pas pu être désignée, ce n'était pas le fait du MR. Nous avions aussi fait savoir ensuite que représenter sa candidature sans justification est une pratique qu'on ne peut pas accepter: voter et voter encore jusqu'au moment où les choses se passent comme on le désirait, cette conception n'est pas démocratique. Il y a des processus à respecter et quand le processus est à son terme, l'histoire s'arrête et il faut accepter le verdict", a expliqué Georges-Louis Bouchez.

Pas les deux tiers

Or, sans le soutien du MR et avec l'opposition affichée de la N-VA, du Vlaams Belang et d'Els Ampe (Open Vld), la candidature de Zakia Khattabi ne devrait pas recueillir la majorité des deux tiers.

Rappelons que la Cour constitutionnelle a pour rôle de se prononce sur la constitutionnalité des lois votées par les Parlements. Elle est composée de six juges professionnels et de six juges qui sont d'anciens parlementaires depuis plus de cinq ans. Zakia Khattabi remplit les conditions pour y siéger puisqu'elle satisfait à ce second critère.