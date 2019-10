Le MR pourrait se passer de l'Open Vld au Fédéral

Plantons le décor. Après près de quatre mois d’information royale menée par Didier Reynders et Johan Vande Lanotte, PS et N-VA ont été chargés par le Palais de préformer le nouveau gouvernement fédéral. Les deux premiers partis du pays ont envoyé respectivement Rudy Demotte et Geert Bourgeois pour mener les discussions. Ils travaillent avec six partis. PS et MR côté francophone. N-VA, sp.a, Open Vld et CD&V côté flamand.

C’est Denis Ducarme qui répond le premier. "Dans un mois et demi, cela fera un an qu’on n’a plus de gouvernement de plein exercice. C’est mauvais pour le pays, ses finances, pour l’emploi, la croissance. Il nous faut un pilote dans l’avion Belgique. Comment y arriver? Pas en jetant des exclusives. Les partis démocratiques flamands ne veulent pas monter au gouvernement sans la N-VA et se retrouver avec un bloc d’opposition Belang/N-VA. C’est ce qu’ils nous ont dit. Les deux plus grands partis doivent se mettre autour de la table et agir pour obtenir un gouvernement le plus rapidement possible. Je dis donc, pas d’exclusive qu’elle soit in ou out. On doit garder le champ ouvert pour permettre le plus de possibilités. Si on n’avait pas jeté d’exclusives en campagne, on aurait peut-être déjà un gouvernement."