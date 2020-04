Le MR se dit prêt à négocier un nouveau gouvernement dès juin

Plusieurs partis ont posé, ces derniers jours, la question de la constitution d'un véritable gouvernement majoritaire, alors que l'exécutif dirigé par Sophie Wilmès (MR) avec le CD&V et l'Open Vld ne dispose que de 38 sièges sur les 150 que compte la Chambre, et que la Première ministre avait prévu de redemander la confiance fin septembre.

Demandez le programme

"On a bien vu que quand les choses sont difficiles, tout le monde se retourne vers l'État fédéral. Nous ne plaidons donc pas pour un plan de relance au niveau fédéral et que chaque Région commence à faire son petit plan de relance, nous souhaitons une vraie stratégie globale ", a-t-il dit.

"Je suis prêt à discuter d'une fiscalité plus juste et mieux répartie entre les individus."

Interrogé sur le plaidoyer du président du PS Paul Magnette, ce jeudi dans la presse, pour que le capital contribue davantage à la prospérité collective, le libéral a rejeté ce qu'il qualifie de "vieille caricature" et défendu une diminution de la fiscalité sur les bas et moyens revenus "pour les classes moyennes et les classes populaires, ainsi que pour les PME". "Et si pour compenser, il faut trouver d'autres sources, alors je suis prêt à discuter d'une fiscalité plus juste et mieux répartie entre les individus", a-t-il ajouté.