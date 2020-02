Le PS complique encore la tâche de Koen Geens...

Les conditions du PS

Les socialistes francophones répètent qu’ils refusent de gouverner avec la N-VA . Maintenant, ils voudraient un audit du tax shift avant les élections . Une condition supplémentaire difficile à mettre en place. Qui pourrait réaliser rapidement cette étude? À quel coût? N'est-ce pas trop tôt? On sait que les effets d'une opération comme le tax shift ne se font sentir qu’à moyen et long terme, d’autant que la dernière phase ne date que de 2019. Mais que cherche le PS? À se positionner en cas de retour prématuré aux urnes?

Lire aussi | Tensions MR/sp.a dans un climat de plus en plus préélectoral

"On est en pleine guerre des tranchées", réagit le politologue de l’ULB, Pascal Delwit. "Dans un contexte de notes qui circulent et de volonté d’associer le PS et la N-VA, les socialistes veulent montrer à quel point la situation budgétaire est difficile. C'est aussi un moyen pour dégonfler ce qu'a pu apporter le tax shift et montrer le rapport entre son coût et le résultat. C'est logique de se pencher sur le résultat du gouvernement précédent..."