Le PS et la N-VA ont "quelques semaines" pour s'entendre

Les "trois rois" mettent en sourdine leur Arizona pour laisser le PS et la N-VA tenter d'enfin trouver un terrain d'entente.

Quelques semaines pour s'arranger. C'est ce que le trio Bouchez-Lachaert-Coens donne au PS et à la N-VA pour essayer de trouver un terrain d'entente. La semaine dernière, il y a eu quelques petits pas d'accomplis dans ce long processus de recherche d'un gouvernement fédéral. D'abord, Paul Magnette expliquait que son parti pouvait envisager de gouverner avec la N-VA, sous réserve d'un accord sur le contenu. Puis, la presse flamande faisait état vendredi soir de concertations discrètes entre les formations socialistes et le parti nationaliste. Et dimanche, le trio à l'origine de l'Arizona se mettait en retrait pour laisser discuter ces deux partis-là.

"J’espère que maintenant, le PS a bien une ligne." Georges-Louis Bouchez Président du MR

"Ça montre que la statégie menée ces dernières semaines a porté ses fruit", se réjouissait Georges-Louis Bouchez ce lundi matin sur la Première, soulignant qu'une union entre ces deux partis-là engendrerait "le gouvernement le plus stable, la majorité la plus large." Le PS a donc compris que l'Arizona risquait de déboucher sur une solution, mais sans lui. Et qu'il devrait supporter une nouvelle cure d'opposition alors que va devoir s'échafauder un plan de relance dont les contours définiront la politique économique du pays durant quelques années au moins.

"Leur réponse sera définitive"

"Fini de prendre le pays en otage!" Georges-Louis Bouchez Président du MR

Ces deux partis ont donc "quelques semaines" pour faire rapport de l'état de leur discussion aux "trois rois" de l'Arizona. "J’espère que maintenant, le PS a bien une ligne", glissait encore le président du MR su rles ondes de la RTBF. Après des centaines d'heures de tentative, ce nouvel essai sera-t-il enfin marqué du sceau du succès? "Aujourd'hui, le PS et la N-VA doivent nous dire qu’ils sont capables de travailler ensemble. Vite, et leur réponse sera définitive. De notre point de vue, c’est la dernière chance. S'ils en sont incapable, nous ferons un gouvernement soit sans l’un ou sans l’autre, on verra. Fini de prendre le pays en otage!"

En tous cas, si Paul Magnette et Bart De Wever ne trouvent pas de terrain d'entente, les initiateurs de l'Arizona refusent de galvauder le travail qu'ils ont effectué jusqu'ici. "A un moment nous interviendront pour reprendre l’initiative", insistait Georges-Louis Bouchez. "Si demain on leur laisse la main et que ça ne fonctionne pas, qu’est ce qu’on va dire? Qu’on repart à zéro ? Non, nous souhaitons préserver le travail fait jusqu’ici."

Bref, on attend

Et pas question de laisser scinder la famille libérale dans l'aventure: Open Vld et MR ont décidé de rester scotchés.

Bref, on en revient donc à la solution numériquement la plus évidente depuis la sortie des urnes en mai 2019: une alliance entre les premiers partis de leur communauté. Et on en revient aussi à une attente de quelques semaines, visiblement. Finalement, rien de neuf pour ce 21 juillet...