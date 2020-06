Le PS ne dépannera pas une "Suédoise"

La valse des informateurs, l'épidémie de coronavirus, les 393 jours écoulés depuis les élections ... rien n'y fait. La position du premier parti francophone – tout comme celles des autres formations politiques –, semble figée. Le Montois l'a répété: le PS n'a constaté aucune ouverture de la part de la N-VA et considère qu'une alliance avec elle reste donc impossible.

"Éplapourdi"

Alors que les présidents des trois partis composant l'actuelle coalition fédérale minoritaire , à savoir le MR, le CD&V et l'Open Vld, se sont mis en quête d'un exécutif majoritaire, le PS assure qu'il ne perturbera pas leurs travaux . Mais, pour autant, il ne cache pas son scepticisme quant à leurs chances d'aboutir.

"Quand j'ai vu ces trois présidents torses au vent, j'étais éplapourdi", confesse Elio Di Rupo. "Ce qui se dessine avec eux, c'est le retour de la Suédoise type 2014-2018 , le gouvernement le plus destructeur de la sécurité sociale depuis la Seconde Guerre mondiale", lance-t-il également dans Le Soir. Pas de doute possible, les socialistes n'y participeront pas.

Tripartite classique

Pour le socialiste, "ce dont le pays a besoin, c'est d'un gouvernement social, qui donne la priorité à la santé des citoyens." À ses yeux, le scénario d'un gouvernement basé sur les trois familles traditionnelles et qui travaille avec le Parlement, "notamment avec Ecolo-Groen, pour apporter les majorités nécessaires", reste la meilleure option disponible .

Une tripartite classique (PS, sp.a, MR, Open Vld, CD&V, cdH) disposerait d'une "majorité relative", soit 71 sièges sur 150. En d'autres termes, au moment du vote de confiance, elle reposerait sur quelques abstentions dans l'opposition. Celle-ci serait en effet très polarisée: à gauche Ecolo et PTB pour lesquels il est difficile de s'aligner avec la droite et l'extrême-droite, soit la N-VA et le Vlaams Belang.