Le PS ne veut pas gouverner avec la N-VA

Le PS ne veut pas former de gouvernement avec la N-VA. La piste d'une entente entre les deux gagnants des élections, de leur côté respectif de la frontière linguistique, s'arrête là. Que peuvent faire les informateurs royaux?

C'est non: le PS ne formera pas de gouvernement avec la N-VA, a lancé Rudy Demotte (PS), sur La Première. Le président du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles le rappelait déjà dans Sudpresse ce mardi matin: "Il y a une alternative crédible à une coalition avec la N-VA. Qu'attend-on pour aller au fond de choses?" Selon lui, cela était déjà clairement écrit dans son rapport rédigé avec Geert Bourgeois et remis au Roi. "Les divergences de fond sont telles qu'elles ne permettent pas d'engager une phase suivante bâtie autour de ces deux partis", indiquait ainsi le document.

Rappelons que Rudy Demotte avait été chargé d'une mission royale avec Geert Bourgeois (N-VA) cet été. Aujourd'hui, c'est au tour de Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V) de défricher le terrain pour tenter de trouver des convergences, avec deux coalitions éventuellement possibles, officiellement: grosso modo, l'une réunissant principalement PS et N-VA et l'autre excluant la N-VA.

Ne perdons plus du temps à discuter de ce qui n'est pas possible pour nous. C'est ou le PS, ou la N-VA. Il y a un choix à faire. Rudy Demotte PS

Mais visiblement, au PS, on ne croit plus à une Bourguignonne mixant socialistes, nationalistes flamands et libéraux. "Ne perdons plus du temps à discuter de ce qui n'est pas possible pour nous. C'est ou le PS, ou la N-VA. Il y a un choix à faire", insistait Demotte sur La Première. L'ex-informateur royal voudrait qu'on arrête de dire qu'il y a une possibilité d'alliance entre les deux ennemis historiques."Pour nous ce n'est pas une option. La N-VA l'a dit aussi. Qu'on entende ce qui se dit!"

Comment faire l'arc-en-ciel?

Voilà qui rebat les cartes. On déduit de la sortie de Demotte que les deux informateurs royaux actuels n'ont plus qu'une seule option. Fini la Bourguignonne, ils devraient uniquement se pencher vers la possibilité d'un arc-en-ciel. Ce qui n'est pas simple non plus. Ici, le problème est de séduire le CD&V ou l'Open VLD, et si possible les deux, afin d'assurer un maximum d'assise à la représentation flamande, sachant qu'un tel gouvernement sera minoritaire au nord du pays. Et ça, ça passe mal de toute façon.

La clef est plutôt du côté néerlandophone. On doit permettre aux partis démocratiques néerlandophones de se positionner. Sabine Laruelle MR

Autre écueil: pour convaincre ces partis-là, il va falloir faire de lourdes concessions. La note de Paul Magnette était ainsi bien trop rouge pour l'Open Vld, il y aura du lest à lâcher de ce côté-là si on veut rallier le parti de Gwendolyn Rutten. Pour persuader le CD&V d'intégrer un arc-en-ciel, c'est autour des sujets éthiques qu'il va falloir négocier. Ainsi, la proposition de loi sur la dépénalisation de l'IVG, dont les démocrates-chrétiens flamands ne veulent pas, risque bien de rester à quai...

Mais que dit le MR de tout cela? Sabine Laruelle, invitée sur Bel RTL ce mardi matin, donne aussi la main aux deux déçus des dernières élections: "Aujourd'hui, je prends acte que le PS a clarifié la situation. Il faudra pouvoir trouver d'autres pistes de solutions. La clef est plutôt du côté néerlandophone. On doit permettre aux partis démocratiques néerlandophones de se positionner."