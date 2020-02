Le PS pointe un "shadow cartel" N-VA/CD&V...

Le Roi consulte. PS et CD&V s'écharpent en public. La retenue n'est plus de mise. Benjamin Dalle, Bruxellois du CD&V et ministre dans le gouvernement flamand, assène: "En disant qu'il ne veut pas gouverner avec une majorité côté flamand, en tant que président du plus grand parti wallon, Paul Magnette se positionne en saboteur du système. Il se comporte en allié objectif des séparatistes."