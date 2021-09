Le PS veut un accès au chômage même en cas de démission

Afin de permettre aux travailleurs de changer de job plus facilement, le ministre de l’Emploi Pierre-Yves Dermagne (PS) suggère de permettre aux salariés qui démissionnent d’avoir accès aux allocations de chômage . Cette idée figure dans un menu de propositions que le socialiste a élaboré en vue de répondre aux pénuries sur le marché du travail et qu’un vent favorable nous a fait parvenir. Cette longue liste d’ingrédients va désormais servir de base à des négociations au sein de la Vivaldi.

Favoriser la mobilité professionnelle

Aujourd’hui, une personne salariée n’a droit aux allocations de chômage que si elle se fait licencier par son employeur . Comme un tel licenciement a un coût pour les patrons, ceux-ci rechignent toutefois souvent à y procéder et ce, même si le travailleur ne convient plus.

25 propositions sur la table

Avant de nous pencher sur quelques autres des 25 idées de ce menu, remettons-le rapidement en contexte. Pour l’heure, le gouvernement fédéral travaille à un plan de "redémarrage et de transition" pour l’après-crise . L’ambition affichée est de présenter quelque chose de concret à la mi-octobre dans le prolongement du conclave budgétaire. Outre des investissements supplémentaires pour le climat et la transition numérique, ce fameux plan devra donc contenir une série de mesures visant à répondre aux pénuries sur le marché du travail , mais aussi à se rapprocher progressivement de l’objectif de 80% de taux d’emploi d’ici 2030.

Vers des politiques asymétriques?

Mais fermons cette parenthèse et revenons sur le contenu. Parmi les points intéressants, on notera que le ministre semble disposé à octroyer une plus grande autonomie aux Régions dans leur manière de déterminer les chômeurs qui doivent être disponibles pour le marché de l’emploi et ceux qu’il convient de sanctionner. Alors que ces questions sont actuellement régies par des règles fédérales, le socialiste n'exclut visiblement pas que des politiques asymétriques puissent être menées dans certains cas précis, ce qui devrait probablement plaire à la Flandre.