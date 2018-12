"Le Premier ministre continue de négocier avec la N-VA" (Laaouej)

"On ne sait pas ce que va dire le Premier ministre mais on sait ce qu'on va lui dire."

Du côté du sp.a par contre, on trouverait logique que le Premier ministre demande la confiance. "S'il ne le fait pas, nous avons alors la possibilité de soumettre une motion de censure", a prévenu Meryame Kitir, cheffe de groupe sp.a. Si une telle motion obtenait une majorité, ce serait la porte ouverte à des élections anticipés. "Nous voulons que le Premier ministre réponde de manière juste et transparente" , a déclaré Meryame Kitir. "Si c'est pour continuer la politique de démolition des quatre dernières années, alors nous dirons non, mais si ce n'est pas pour amener le pays dans le chaos, nous voulons y penser."

Les chefs de file d'Ecolo et Groen devaient être reçus cet après-midi. Les verts ont fait savoir dès mardi matin qu'ils avaient déposé une proposition de résolution en vue de "repositionner" les objectifs de la Belgique en matière climatique. Ils appellent le Premier ministre et leurs collègues au parlement à profiter du "moment sans la N-VA". Les écologistes n'entendent pas rentrer dans un jeu politicien, ont-ils expliqué. "On ne sait pas ce que va dire le Premier ministre mais on sait ce qu'on va lui dire", a souligné le co-président d'Ecolo, Jean-Marc Nollet.