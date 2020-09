Le Premier ministre, d'abord un fin diplomate

Le choix illustre bien notre système politique. Il résulte d’un arrangement en coulisses entre partis, et non d'un vote de la population. Aux élections de mai 2019, l’actuelle Première ministre Sophie Wilmès a reçu… 16.180 voix. La plupart du temps, le Premier est issu du parti au gouvernement qui détient le plus grand nombre de sièges à la Chambre. Sur base de ce critère, Paul Magnette est tout désigné. Mais il y a des exceptions. Charles Michel en était une.

La qualité la plus importante, c’est la diplomatie. Le chef de gouvernement a rarement des compétences propres, il ne doit pas plonger les mains dans le cambouis de chaque dossier. Mais il doit les superviser tous, aidé en cela par son cabinet et son administration, le SPF Chancellerie du Premier ministre avec 140 collaborateurs environ.

Il est à la tête d’une vaste équipe hétéroclite. La Vivaldi en sera une parfaite illustration : sept partis autour de la table – un record – avec des sensibilités très différentes. La capacité à se placer au-dessus de la mêlée, à nouer des compromis, à dialoguer et à faire cohabiter tout ce beau monde ne sera pas évidente. Dans ce contexte, avoir un vice-Premier ministre fort issu de sa propre formation est un atout, l'un jouant le chef d'équipe, l'autre défendant la ligne du parti. Comme Wilfried Martens et Jean-Luc Dehaene jadis.

Une bonne dose d’inventivité n’est pas un luxe. Ce n’est pas pour rien que Dehaene est passé à la postérité comme un "plombier" capable de trouver des artifices inimaginables pour débloquer une situation. Il faut aussi des qualités humaines car on sous-estime souvent l’importance des relations interpersonnelles. Le prochain locataire du "16" devra aussi avoir des nerfs et de la répartie alors que l’opposition (N-VA, Belang, PTB) va profiter de chaque occasion pour faire le show devant les caméras.

Au bout du compte, le prochain Premier ministre assumera plus que tout autre la responsabilité de la réussite ou de l’échec de cette coalition Vivaldi inédite. Et, à tout prendre, on lui conseille déjà de garder dans un coin de sa tête cette célèbre citation de Churchill. "Un bon politicien est celui qui est capable de prédire l’avenir et qui, par la suite, est également capable d’expliquer pourquoi les choses ne se sont pas passées comme il l’avait prédit."