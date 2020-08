Le Roi cherche une ouverture...

Comment dégripper la machine fédérale? Bart De Wever et Paul Magnette ne trouvent pas de majorité, leur démission est mise en délibéré par le Roi, qui consulte.

Le Roi a reçu ce lundi ses deux chargés de mission, le socialiste francophone Paul Magnette et le nationaliste flamand Bart De Wever, qui lui ont fait rapport et lui ont remis leur démission. Leur tentative de former un gouvernement majoritaire n’a pas abouti à ce stade, ils n’ont pas pu/su élargir l’équipe disposée à négocier (N-VA, PS, sp.a, CD&V et cdH, soit 69 sièges sur 150 à la Chambre) jusqu’à atteindre la majorité parlementaire.

Leur démission est donc logique, elle était attendue depuis que les familles libérale (26 sièges) et écologiste Ecolo (21 sièges) ont publié un communiqué commun critiquant le projet N-VA-PS, en particulier sur son versant institutionnel.

Le projet du tandem Magnette – De Wever repose sur un donnant-donnant entre PS et N-VA: des mesures sociales d’une part (dont le relèvement de la pension minimum à 1.500 euros net), de la régionalisation d’autre part (pour des compétences telles que la justice, la police, la santé,…).

"Je regrette profondément que le courage politique fasse encore défaut pour arrêter enfin le carrousel de la formation gouvernementale." Bart De Wever

"Leur schéma conduit à rendre les institutions plus complexes et moins lisibles : un modèle qui n’est pas le nôtre", ont exprimé en chœur libéraux et Verts. Oui, le pays doit mieux fonctionner mais "de telles réformes nécessitent cependant une préparation approfondie et une concertation suffisante. Certaines compétences peuvent être régionalisées, mais d’autres tout autant refédéralisées afin d’augmenter l’efficacité".

Les deux familles libérale et écologiste ont dit aussi refuser de participer à "une surenchère qui les dresse l’une contre l’autre". Dans ces conditions, difficile d’aller chercher l’appoint chez un de ces quatre partis…

D’où la démission, que le Roi n’a pas encore acceptée. Le chef de l'Etat tient en effet sa décision en délibéré et entame un tour de consultation des partis qui ont été impliqués dans les discussions politiques depuis les élections, dit un communiqué du Palais.

Le président du CD&V Joachim Coens, celui du sp.a, Conner Rousseau, et ensuite le patron du cdH Maxime Prévot étaient au programme royal de ce lundi après-midi. Ce mardi, ce sera le tour, successivement, des présidents de l'Open Vld Egbert Lachaert, du MR Georges-Louis Bouchez, d’Ecolo Jean-Marc Nollet et Rajae Maouane, de Groen Meyrem Almaci et enfin de DéFI François De Smet.

Voilà donc en quelque sorte le Roi dans la peau de… l’informateur. Avec quel espoir ? Le projet initié par les patrons du PS et de la N-VA n’est certes pas encore enterré, mais on ne voit pas bien comment un parti issu des familles libérale ou écologiste viendrait le cautionner à présent, sauf à le revoir (très) profondément.

"Ce serait vraiment dommage de repartir de zéro. On ne pourrait pas l'expliquer aux gens." Conner Rousseau Président du sp.a

"Je regrette profondément que le courage politique fasse encore défaut pour arrêter enfin le carrousel de la formation gouvernementale", a pour sa part déclaré Bart De Wever. "On avait encore besoin d'un parti, d'un seul pour former un gouvernement majoritaire de plein exercice. Je pense que l'on aurait pu faire un accord solide. Je sais que conclure un accord est plus difficile que de torpiller une solution ou de crier depuis le banc de touche."

Le président du sp.a Conner Rousseau estime quant à lui que "des efforts énormes ont été fournis. Ce serait vraiment dommage de repartir de zéro. On ne pourrait pas l'expliquer aux gens"…