Le Roi doit trouver un nouveau tandem pour les négociations fédérales

À 16h30 ce lundi, les informateurs royaux, Johan Vande Lanotte et Didier Reynders, rencontrent le Roi pour lui remettre leur rapport. Et ensuite? On pourrait retrouver un nouveau tandem à la barre, composé d'un N-VA et d'un PS, histoire de forcer les meilleurs ennemis à composer...

Cette fois, on peut attendre du changement. Le rapport final de la mission des informateurs royaux Johan Vande Lanotte et Didier Reynders doit être livré ce lundi à 16h30 lors d'une audience avec le roi Philippe. Une conférence de presse devrait être convoquée dans la foulée.

Si, lors des rapports intermédiaires, on n'a pas appris grand-chose (rien du tout, en fait), on espère cette fois grappiller quelques indications quant à une esquisse d'ébauche de profil du futur gouvernail fédéral. Pourquoi espère-t-on? Parce que:

• on nous parlait de "rapport final" au terme d'une très longue mission des émissaires royaux, et on y est. Début septembre, Reynders et Vande Lanotte avaient annoncé qu'ils espéraient pouvoir venir, au terme de cette mission d'information, avec une "proposition de formation";

• tous les gouvernements régionaux sont formés. Les noms des hommes et femmes libres pour exercer un mandat à l'échelon supérieur sont connus;

• Didier Reynders est appelé à l'Europe, son costume de commissaire l'attend. Il l'endossera le 1er novembre officiellement. Mais, le libéral, tout expérimenté qu'il soit dans toutes sortes de rôles à tous niveaux, doit quand même se plonger dans l'étude de ses matières (Justice et État de droit).

Quelles avancées?

Bref, on peut attendre une nouvelle mission confiée par le Roi, mais avec des objectifs plus concrets et d'autres têtes pensantes à la manœuvre. Prolonger le tandem actuel, alors que Didier Reynders ne peut qu'avoir la tête ailleurs, ne serait en effet pas un signal fort positif pour la suite.

Rappelons que N-VA, PS, sp.a, Open Vld, MR et CD&V sont toujours associés à des discussions fédérales. La piste privilégiée par les informateurs a toujours été un accord entre les deux plus importantes formations de chacune des deux plus grandes communautés du pays, la N-VA et le PS. Difficile puisque les nationalistes veulent mettre sur la table un confédéralisme dont les socialistes ne veulent rien savoir.

Associer PS et N-VA

Vue en plein écran Côté francophone, Jean-Claude Marcourt pourrait prendre la tête des négociations fédérales. ©Dieter Telemans

Alors que la N-VA multiplie les appels au dialogue avec le PS, singulièrement par la voix de Theo Francken, laissé libre de tout mandat régional dans le cadre du gouvernement Jambon Ier, et que les socialistes renâclent à parler aux nationalistes d'en face, un tandem composé d'une personnalité de chacun de ces partis ferait sans doute bien l'affaire à ce moment-ci de l'histoire. Mais pas des ténors. Il reste trop de défrichage à faire.