Le Roi rappelle la troupe politique à l'ordre

"Montrons-nous réalistes et responsables", a-t-il réclamé là où l’on sent poindre un certain agacement. Pour celui qui a encore reçu les informateurs mardi et est donc au courant des avancées, reculs ou stagnations des négociations, c'est maintenant que ça doit se débloquer: "Le moment est venu de cristalliser les efforts de ces huit derniers mois, de laisser tomber les exclusives et d’installer un gouvernement de plein exercice." Rappelons que dans son discours de Noël, il demandait un gouvernement "le plus rapidement possible"... Un mois a passé...