Le Roi tient la démission de Magnette et De Wever en suspens et lance des consultations

Le Roi a reçu Paul Magnette et Bart De Wever en audience ce lundi matin. Les deux préformateurs ont remis leur démission. Le Roi tient sa décision en délibéré et rencontrera les présidents de parti.

Les deux préformateurs royaux, les présidents du PS et de la N-VA, Paul Magnette et Bart De Wever, étaient attendus ce lundi à 11h au Palais royal pour faire rapport au roi Philippe de leur mission après avoir constaté vendredi leur échec à lancer de véritables négociations en vue de former un nouveau gouvernement, près de quinze mois après les élections fédérales du 26 mai 2019.

Selon un communiqué du Palais, les préformateurs ont présenté leur rapport final au Roi et remis leur démission. Le Roi tient sa décision en délibéré et il entame des consultations avec les présidents des partis ayant été impliqués dans les discussions politiques après les élections.

Inquiétude exprimée par les verts et les bleus

Les familles libérale (Open Vld et MR) et écologiste (Ecolo et Groen) avaient exprimé ensemble jeudi, à la surprise générale, leur "inquiétude" quant aux projets de réforme institutionnelle contenus dans la note des deux préformateurs socialiste et nationaliste. Ils avaient demandé aux missionnaires royaux "de la clarté au sujet de la coalition qui a leur préférence et de faire le choix de solutions stables et solides".