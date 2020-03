Le Royaume s'apprête à tourner trois semaines à faible régime

Plus de 150 nouveaux cas d’infection au coronavirus ont été enregistrés vendredi en Belgique, portant le total des contaminations depuis le début de l’épidémie à 569 . "Les mesures fortes qui ont été décidées jeudi soir n’auront pas d’impact directement, mais commenceront à produire leurs effets dans les cinq à dix jours ", a souligné vendredi le porte-parole interfédéral Covid-19, Emmanuel André. "Comme elles ont été prises au début de l’épidémie, nous sommes certains qu’elles auront un impact important", a-t-il ajouté.

"Notre objectif reste le même: aider le secteur des soins à faire face à ce début de pandémie et protéger les populations fragilisées."

"Notre objectif reste le même: aider le secteur des soins à faire face à ce début de pandémie et protéger les populations fragilisées", a insisté son porte-parole Benoît Ramacker. La gestion transférée au niveau national doit entre autres permettre une meilleure coordination . Vendredi, les réunions se multipliaient afin de clarifier la manière dont les décisions prises par le Conseil de sécurité devront être mises en œuvre.

Cours suspendus

Parmi les plus emblématiques d’entre elles figure la suspension des cours dans les écoles. Effective dès lundi et prévue au moins jusqu’à Pâques, elle nécessite un important travail de préparation. La ministre de l’Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir (PS), a rencontré vendredi les pouvoirs organisateurs et les syndicats afin d’organiser le déroulement des prochaines semaines.