Le Voka veut régionaliser l'emploi et la santé

Le patronat flamand a ressorti le communautaire du frigo. Lors de la rentrée politique du Voka lundi soir, le président Wouter De Geest (BASF Anvers) a plaidé pour une régionalisation plus poussée de l’emploi et des soins de santé. Ces deux matières sont déjà en partie régionalisées (surtout l’emploi), ce qui pose un problème de "cohérence" , selon Wouter De Geest. Pas question cependant de laisser les discussions institutionnelles paralyser le pays. Celles-ci doivent être traitées "en parallèle" avec les autres défis socio-économiques, selon lui, c’est-à-dire le budget, la transition énergétique, la compétitivité des entreprises et le Brexit.

Négligence coupable

Wouter De Geest pointe un baromètre économique qui tourne à l’orage . Un sondage auprès des patrons flamands fait état d’un niveau de confiance au plus bas depuis six ans. "Les voyants sont en train de passer de l’orange au rouge" , prévient-il.

Voilà pour la Flandre. Au plan fédéral, De Geest juge la situation "vraiment triste" et se pose des questions sur "la viabilité du modèle fédéral actuel". La solution est simple: "Si un niveau de pouvoir ne fonctionne plus très bien, il faudra revoir les compétences et les flux financiers. (…) La Flandre et les entreprises flamandes doivent obtenir les leviers pour assurer leur croissance et intégrer le top européen. C’est pourquoi la politique de l’emploi et les soins de santé doivent intégralement basculer vers les Régions."