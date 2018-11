Le budget "invalidité" de la Sécu se met à déraper

L’Inami prévoit jusqu’à 60 millions de dépassement cette année. Dans un pan de la Sécu mis sous forte pression par la politique fédérale. On vous explique.

Ainsi se déroule le fil des jours du budget de la sécurité sociale belge, fait d’une salve de prévisions et de réunions de suivi s’assurant que la réalité colle à l’image que l’on s’en était faite – à moins que ce ne soit l’inverse. Bref, se tenait ce mercredi un comité de gestion du service "indemnités" au sein de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami pour les intimes).

27,5 millions euros Sur les 8 premiers mois de l’année, les dépenses en invalidité pour les salariés ont dépassé le budget à hauteur de 27,5 millions d’euros.

Qu’en ressort-il? Ceci: sur les huit premiers mois de l’année, les dépenses consenties en invalidité à destination des salariés dépassent de 27,5 millions le cadre budgétaire imaginé. Et, à l’Inami, on s’attend à ce que le cru 2018 s’achève sur un dérapage compris entre 45 et 60 millions d’euros. Une situation qui risque fortement de se reproduire l’an prochain, puisque l’épure 2019 est basée sur celle de 2018 et que, élections de mai obligent, les chances sont minces que l’on procède à une révision budgétaire.

Une remarque et une piqûre de rappel, à ce stade. La remarque: 60 millions, au final, ce n’est pas bien dramatique au regard du montant total que pèse l’invalidité pour les salariés, fixé en 2018 à 5,8 milliards. Mais c’est un début de dérapage, pour une catégorie de dépense qui était jusque-là globalement sous contrôle. Et qui pèse lourd, puisqu’en 2017, pour la première fois, l’enveloppe totale dévolue à ces indemnités (incapacité, invalidité et congé de maternité) a dépassé celle du chômage. Quant au rappel, le voici, un brin schématisé. En cas d’absence pour maladie, le salarié bénéficie d’un premier mois de salaire garanti, versé par son employeur. Après quoi, entre le deuxième et le douzième mois, il passe en incapacité primaire. Ce n’est qu’ensuite, sur la base d’une proposition adressée par la mutualité à l’Inami, qu’il entre en invalidité à proprement parler.

Ainsi donc, le budget invalidité commence à déraper. Et, à vrai dire, voilà quelques années qu’il enfle. Entre 2013 et 2017, il a effectué un bond de 34%, tandis que, sur la même période, les moyens consacrés à l’incapacité primaire ne progressaient "que" de 10% – nettement plus en lien avec l’évolution de la population active, nous glisse-t-on du côté des mutualités, avec toutefois un petit "supplément" dû à la santé mentale (burn-out et dépressions en tête). Autre indicateur: de janvier 2016 à juin 2018, le nombre de salariés en invalidité a crû de 11,4%, frôlant les 400.000 têtes de pipe. "Bon an, mal an, 8 à 10% des gens en incapacité primaire passent en invalidité", résume Dominique Feron, médecin directeur auprès des Mutualités socialistes (Solidaris). Invalidité qui, elle, se "dégonfle" à un rythme nettement moins soutenu.

Comment l’expliquer? Les raisons sont multiples. Et, pour certaines, directement liées à la politique fédérale. Prenez les restrictions d’accès aux allocations de chômage, au crédit-temps ou à la pension anticipée, avec en toile de fond l’allongement global de la durée des carrières. De quoi gonfler la cohorte des personnes jugées, temporairement ou non, inaptes au travail. Ajoutez à cela un facteur budgétaire aggravant, ajoute le secteur des mutualités. Le rendement d’une batterie de réformes gouvernementales a été largement surestimé; les économies escomptées n’étant pas au rendez-vous, c’est l’équilibre budgétaire qui trinque.

Médecins-conseils débordés

De son côté, le rapport du comité de gestion "indemnités" de l’Inami semble pointer une piste d’explication supplémentaire. On y trouve ces deux chiffres, qui se ressemblent comme deux gouttes d’eau mais recouvrent des réalités différentes. Ici: "Dans 8,34% des dossiers, le médecin-conseil ou son équipe n’ont pas examiné l’intéressé dans les six premiers mois de l’incapacité primaire de travail". Et là: "Dans 8,35% des dossiers, le médecin-conseil (ou son équipe) n’a pas examiné l’intéressé avant d’introduire une demande, ou une prolongation, en invalidité." Bref, un gros 8,3% des patients ne seraient même pas examinés. N’y voyez pas là une critique du travail des médecins-conseils. Comme le nombre de "sorties" du statut d’invalidité reste plus ou moins le même d’année en année, la question est plutôt la suivante: ne sont-ils pas tout simplement débordés, ne pouvant en faire plus alors qu’on leur en demande toujours davantage?

Le lien n’est pas si évident, rétorque-t-on du côté des mutualités. Parce qu’une partie des dossiers ne nécessite pas une convocation en personne – un suivi à distance étant suffisant. Mais oui, oui et oui, confessent-elles dans la foulée: les médecins-conseils croulent sous le travail. Parce qu’ils ne sont pas assez nombreux: le cadre tourne autour des 350, mais leur effectif ne compte qu’environ 280 personnes. C’est qu’il n’est guère évident de recruter, le statut, fixé par arrêté royal, n’étant pas jugé suffisamment attractif.

Alors qu’ils sont assaillis par un flot toujours croissant de dossiers, voilà par ailleurs que l’on alourdit sans cesse leurs missions, notamment dans le cadre des "trajets de réintégration" des malades de longue durée chers à Michel. Autant de dossiers à monter, à quoi s’ajoute une charge accrue en provenance de la Justice, leurs décisions étant de plus en plus contestées devant le tribunal du travail.

Confrontées à cet entonnoir, les mutualités ont constitué des équipes, essentiellement composées de "paramédicaux" – infirmiers, kinésithérapeutes ou psychologues – afin d’épauler les médecins-conseils. Le hic? La rémunération de ce soutien est puisée dans les frais d’administration alloués aux mutualités, eux aussi mis sous pression par le gouvernement fédéral.