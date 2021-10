Le budget n'est pas finalisé, mais de nombreuses réformes sont déjà connues

Le gouvernement fédéral, réuni en comité restreint, s'est accordé durant la nuit sur les grandes lignes du budget 2022 et d'une série de dossiers. Mais la Vivaldi discute toujours...

Non, la Vivaldi n'a pas encore son accord sur le budget 2022. Le gouvernement fédéral, réuni en comité restreint, s'est accordé durant la nuit sur les grandes lignes de celui-ci. Mais les discussions sont encore en cours. Certains partis caleraient sur le travail de nuit et l’exonération du premier emploi.

Ce que l'on sait

Le déficit budgétaire sera réduit l'an prochain à 3,1% du PIB, contre 5,4% actuellement, ce qui signifie un effort de 2,4 milliards d'euros et une amélioration du solde de 10 milliards l'an prochain. Comment? Cette amélioration du solde sera réalisée via, notamment, des économies linéaires au niveau de l'Etat fédéral, un plan d'action contre la fraude sociale et fiscale, une augmentation de la taxe sur le diesel professionnel, la taxe sur les comptes titres, l'augmentation des accises sur le tabac.