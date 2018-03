Le cabinet Peeters au chevet de la loi Renault

"Il est crucial que les entreprises qui entament une procédure de restructuration n’abandonnent pas à leur sort les travailleurs des sous-traitants durement et directement touchés par les projets de restructuration" , disent en chœur les trois syndicats (CSC, FGTB et CGSLB).

Tous les sous-traitants

Les syndicats souhaitent en effet que tous les sous-traitants sans exception puissent bénéficier du plan social que Kris Peeters propose d’ajouter dans la loi, ainsi que les travailleurs en CDD et les intérimaires . Un point qui va trop loin pour les patrons. L’Unizo aurait fait une contre-proposition prévoyant d’intégrer au plan social les sous-traitants dépendant à 100% de l’entreprise en restructuration, ou ceux dépendant à 75%, mais avec une dégressivité des indemnités en proportion. Pour la FGTB, cette proposition est jugée comme "mieux que rien" . Pour Robert Vertenueil, le plan social devrait également intégrer les travailleurs déjà assurés de retrouver un job. "Dans le cas contraire, certains ont tendance à laisser passer des opportunités d’emploi pour être sûrs de toucher leurs indemnités. Et cela n’aide donc pas à leur reconversion" , dit-il. Les syndicats demandent également que toutes les mesures d’accompagnement de fin de carrière, comme les RCC pour restructuration, soient maintenues.

Un autre point suscite encore des crispations entre syndicats et représentants patronaux. Celui du médiateur que Kris Peeters voudrait lancer en piste lors de la première phase de la procédure Renault, la phase d’information et de consultation. "Il faut absolument s’assurer que ce médiateur ne soit pas simplement là pour décider unilatéralement quand la procédure doit être clôturée, estime Vertenueil. Si on lui donne ce rôle décisionnel, cela va handicaper sa capacité à négocier la deuxième phase. Son timing risque de mécontenter l’un ou l’autre camp, et la confiance sera écornée."