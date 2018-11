Le capitaine Michel navigue toujours en pleine tempête

Le Premier ministre cherche toujours une issue à la crise sur le Pacte des migrations qu’il s’est engagé à signer à l’ONU. La N-VA reste sur sa position de refus. Le bateau Michel tangue mais ne coule pas encore.

Le gouvernement fédéral tiendra-t-il le coup? Une semaine après la première salve de l’opposition sur le pacte de l’ONU sur les migrations, Charles Michel revenait devant le Parlement ce jeudi pour affronter les questions d’actualité. Il faut bien constater que son engagement à signer ce pacte n’est plus aussi franc que lorsqu’il s’exprimait à la tribune de l’ONU. Pour rappel, il alors avait clairement indiqué que le pays signerait ce texte devant participer à la régulation de la migration à l’échelle mondiale. On le sait, depuis la fin septembre, un certain nombre d’Etats ont manifesté leur retrait de ce processus et en Belgique, la N-VA continue de s’opposer fermement à ce pacte. "Dans ce dossier, l’opposition se trouve à l’intérieur de votre gouvernement", a relevé la socialiste flamande Meryame Kittir ce jeudi à la Chambre.

"Vous êtes le chef du gouvernement et cela signifie que vous ne pouvez intervenir qu’au nom du gouvernement, au nom des quatre partis qui le composent. Notre groupe vous donne de la marge pour nous convaincre car, jusqu’à présent, nous demeurons avec des questions fondamentales." Peter De Roover Chef de groupe N-VA

On en est là depuis plusieurs jours, en dépit du volontarisme du Premier ministre, toujours bien décidé à se rendre en personne à Marrakech les 10 et 11 décembre pour signer le texte. Il ne l’a pas dit comme cela à la Chambre ce jeudi. "Ce pacte est compatible avec l’accord de gouvernement" sur de nombreux points, affirme-t-il. Ma position est connue depuis le mois de septembre, il y a depuis lors, pas seulement en Belgique, mais dans la plupart des pays européens, des questions, des débats, des hésitations, des objections et ma responsabilité politique n’est pas d’être intimidé par le premier effet de tribune ou de manche. Quelle est la décision du gouvernement? Nous allons continuer à travailler sur ce qui se trouve dans ce texte et en évaluer les conséquences". Le gouvernement continuera par ailleurs ses consultations internationales. En coulisse, on évoque une tentative d’aboutir à une position commune avec les Pays-Bas et d’autres pays européens comme le Danemark.

De son côté, la N-VA ne bouge pas et continue d’affirmer son hostilité au pacte. "Vous êtes le chef du gouvernement et cela signifie que vous ne pouvez intervenir qu’au nom du gouvernement, au nom des quatre partis qui le composent. Notre groupe vous donne de la marge pour nous convaincre, car, jusqu’à présent, nous demeurons avec des questions fondamentales", a averti le chef de groupe N-VA Peter De Roover à la Chambre après avoir réaffirmé la position de son parti. Le chef de groupe MR David Clarinval, contrairement à la semaine dernière, est monté à la tribune avec le CD & V et l’Open VLD pour montrer l’isolement de la N-VA dans ce dossier. "Le Premier ministre est prêt à aller au clash, car une ligne rouge a été franchie, celle de l’image de la Belgique", dit un poids lourd du MR. Pour l’Open VLD, Patrick Dewael a notamment invité Charles Michel à signer le pacte et aux partis de la majorité "à prendre ensuite leurs responsabilités".

Gouvernement minoritaire

Le MR, derrière le Premier ministre, prend donc le pari qu’une chute du gouvernement sera plus problématique pour la N-VA qu’un compromis sur le texte onusien. Côté libéral, on signale que les nationalistes n’ont pas grand intérêt à se fâcher avec leur unique partenaire francophone si leur but est de remonter dans un gouvernement après les élections de mai. Mais quant à la possible chute du gouvernement, toutes les spéculations s’entrechoquent. C’est une évidence, les nationalistes sont inquiets de voir une partie de leur électorat repartir vers le Vlaams Belang s’ils apparaissaient faibles sur le thème de la migration.

A bonne source, on apprenait que les nationalistes flamands réfléchissaient à l’opportunité d’une sortie. Parmi ses options, l’idée d’un gouvernement minoritaire. Les ministres N-VA quitteraient le navire gouvernemental, mais le parti continuerait de soutenir son action depuis Parlement. Cette formule permet d’éviter l’organisation d’élections anticipées. La volonté est de ne pas demander aux Belges de voter deux fois en moins de six mois. A la N-VA, on dément formellement entrer dans pareille logique. "Notre priorité c’est de travailler sur le fond du pacte", précise la porte-parole de Jan Jambon, vice-Premier N-VA.