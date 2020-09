Le casting de la Vivaldi se précise

Alexander De Croo Premier

Sophie Wilmès vice-Première

Selon les infos de L'Echo recueillies lundi en fin de journée, et sous réserve de changements nocturnes, on trouverait à ses côtés en tant que vice-Premiers: Pierre-Yves Dermagne (ministre wallon PS), Sophie Wilmès (MR), Georges Gilkinet (chef de groupe Ecolo), Servais Verherstraeten (chef de groupe CD&V), Vincent Van Quickenborne (Open Vld) et Kristof Calvo (Groen). Seul le sp.a ne semblait pas, ce lundi soir, avoir encore choisi. La députée Meryame Kitir est en pole position.