Le catalogue des horreurs N-VA selon le PS

Voici la liste des mesures demandées par la N-VA et qui repoussent le PS:

En matière d'emploi, la N-VA plaiderait pour la limitation des allocations de chômage à 2 ans, une dégressivité accrue de ces allocations, l'extension des flexijobs, le maintien de la loi de 1996 sur la compétitivité, le paiement des allocations de chômage via des prestataires privés. Le PS s'oppose à une absence de revalorisation du revenu d’insertion.



Pour ce qui est des pensions, le relèvement à 1.500 euros de pension minimum pour une carrière complète serait en brut et non en net comme le demande le PS. Le projet N-VA prévoirait en outre des baisses de pension pour les travailleurs qui ont connu le chômage, qui ont pris un congé parental ou une interruption de carrière.



Au niveau des politiques de santé, le PS dénonce l'objectif de faire 5,2 milliards d'économies d'ici 2024, une absence de volonté de répondre à la pénurie de médecins généralistes et un transfert des missions des mutuelles à l'Inami ou au privé.



Le Parti socialiste dénonce également une "ambition minimale" en matière de climat, une remise en cause de l'agenda de sortie du nucléaire ou encore la scission de la SNCB en deux sociétés régionales.