Le cdH et DéFI proposent une piste pour sortir de l'impasse politique

Appel commun des présidents du cdH et de Défi ce jeudi matin. Ils proposent, selon Le Soir et la RTBF, une sorte d'alliance temporaire pour aider à la mise sur pied d'une majorité arc-en-ciel. Lassés des embûches semées sur toutes les pistes étudiées (les exclusives du PS, les exigences du CD&V, etc.), ils proposent que le cdH ou DéFi, pas les deux, vienne soutenir un arc-en-ciel, cette coalition entre socialistes, libéraux et verts du nord et du sud qui, en tant que telle, ne compte que 75 sièges sur les 150 de la Chambre. Le cdH pourrait y ajouter ses cinq voix. Ou DéFI ses deux voix. On aurait alors une coalition à 80 ou à 77 sièges.