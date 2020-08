Le cdH jette un froid sur la mission de Magnette et De Wever

Les présidents du PS et de la N-VA, dont la mission a été prolongée par le Roi jusqu'au lundi 17 août, rencontrent ce mercredi Ecolo/Groen avec une note de travail amendée . La semaine dernière, les Verts avaient clairement rejeté une première épure, celle-ci comportant à leurs yeux trop de lacunes: pas assez ambitieuse sur le climat notamment, elle serait en outre "l'antichambre du confédéralisme", selon les termes du président d'Ecolo Jean-Marc Nollet. Les changements effectués par Paul Magnette et Bart De Wever seront-ils suffisants pour attirer les Verts ?

Pour rappel, le PS et la N-VA ont déjà convaincu sp.a, CD&V et cdH de lancer des négociations pour former un gouvernement fédéral. C'est ce qu'on a appelé la "bulle des cinq" (ou le "club des cinq"). Mais ils ont besoin d'attirer soit les Verts soit les libéraux pour former une majorité.