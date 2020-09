Le cdH restera sur la touche

Souhaitée par le CD&V, la présence du cdH ne l’est pas du côté francophone, estime Maxime Prévot. Ce sera donc l'opposition au fédéral, comme à Namur et Bruxelles.

Pas mathématiquement indispensables et pas politiquement souhaités." Voilà comment Maxime Prévot, le président du cdH, résumait la situation de son parti ce vendredi, à l’issue des contacts qu’il a eus avec les sept autres partis prêts à négocier la formation d’un gouvernement fédéral.

Côté francophone, il aurait fallu attribuer un poste ou l’autre au cdH dans un gouvernement où il n’était pas nécessaire. Compliqué. Et côté flamand, si le CD&V a tenté de ramener le cdH dans le jeu pour modifier le rapport de forces, on imagine bien que la présence d’un quatrième parti du sud du pays ne plaisait pas outre mesure.

Enterrée, donc, l’idée de regrouper la famille chrétienne-humaniste, comme le sont dans ces pourparlers PS et sp.a (28 sièges), MR et Open Vld (26), Ecolo et Groen (21). Le cdH revient donc à la ligne qu’il s’était fixée après les élections: "se régénérer depuis les bancs de l’opposition" où le parti se voit comme "le principal parti francophone crédible".