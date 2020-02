Le chargé de mission royale Koen Geens démissionne

Koen Geens a remis au Roi ce vendredi un rapport final, - alors que celui-ci devait initialement être rendu lundi - et a demandé d’être déchargé de sa mission. Le Roi a accepté sa démission et "exprimé son appréciation pour ses efforts et le travail réalisé". Le souverain entamera lundi des consultations. Geens va donner une conférence de presse à 19h pour expliquer les raisons de cette démission.