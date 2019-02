Le choix d'une voiture de société plus large que prévu en 2019

Au départ, les autorités avaient fixé une norme d’émission très stricte d’un maximum 95 grammes de CO2 par kilomètre, mais cette limite sera finalement introduite progressivement. Pour ceux qui entrent dans le système dans le courant de 2019, la voiture ne peut émettre plus de 105 grammes de CO2 par kilomètre. En 2020, ce chiffre passera à 100 grammes, et la norme minimale de 95 grammes s’appliquera à partir de 2021. "En 2019 et 2020, le choix d’une voiture de société sera considérablement plus large que ce qui était prévu au départ" , explique Frank Van Gool, directeur de Renta, l’association professionnelle des loueurs de véhicules.

En plus de la voiture de société, le budget mobilité peut aussi être consacré à des moyens de transport et services durables, comme les vélos (électriques), les voitures partagées, et les transports en commun. Pour ceux qui décident d’échanger leur voiture de société contre un plus petit modèle, il faut savoir que le budget mobilité peut financer la location d’une voiture pendant 30 jours par an. Il est donc possible de louer une plus grande voiture pour partir en vacances. Pour les transports en commun, les billets standard entrent en ligne de compte aussi bien que les abonnements. Les abonnements doivent porter sur le trajet domicile-lieu de travail et être inscrits au nom du travailleur. Mais les billets standard peuvent aussi être achetés pour d’autres membres de la famille et pour des voyages à l’intérieur de l’Espace économique européen.