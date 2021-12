"Le choix porté sur le secteur culturel est étonnant" selon Yves Coppieters

Pour Yves Coppieters, épidémiologiste et professeur de santé publique à l'ULB, il est étonnant que le Codeco fasse l'hypothèse que les théâtres et cinémas sont des moteurs de propagation du variant Omicron.

Quelle est selon vous la logique derrière la fermeture d'une bonne partie du secteur culturel, dont les standards de précaution sanitaire sont élevés, pour freiner l'épidémie?

La décision de fermer une partie du secteur culturel est étonnante. Le groupe d'experts du Gems avait gardé cette décision sous le coude au cas où le variant Omicron toucherait le secteur hospitalier, ce qui n'est actuellement pas le cas. Il est un peu étonnant que le Codeco fasse l'hypothèse que ces lieux soient des moteurs de propagation d'Omicron , alors qu'ils fonctionnent avec le CST + (NDLR : avec masque) et qu'ils respectent des normes de ventilation. D'autant plus que le public était déjà réduit à 200 personnes depuis le dernier Codeco. Mais c'est un choix politique, de supprimer le "loisir" , car la décision est comparable pour les matchs de football (NDLR : tenue des matchs à huis-clos). La décision n'est pas une "petite mesure", car toutes les activités intérieures, sauf exceptions, sont interdites. Où les gens vont-ils faire la fête le 31?

Le Codeco a-t-il été trop prudent face à la vague Omicron?

La propagation du variant est très rapide. Il n'y a pas une deuxième épidémie, mais bien un variant qui prend le dessus. Même si la létalité du variant Omicron sur la population (jeune) d'Afrique du Sud semble être plus faible que le variant Delta, les épidémiologistes craignent que la pression sur les hôpitaux soit trop importante, d'autant plus que l'on entre en période de congés. Attendons début janvier pour le dire.

Doit-on s'attendre à d'autres mesures bientôt?

Le Codeco pourrait se réunir entre Noël et Nouvel An, parce qu'il faudra gérer le testing - nos capacités ne permettent pas de tester, par exemple, 120.000 personnes par jour. Et quid du suivi de contacts? Au jour le jour, il faudra voir si les stratégies suivies tiennent...

Une stratégie différente que la fermeture de certains secteurs n'est-elle pas envisageable (généralisation du FFP2, autotests gratuits, incentive à la vaccination...)?

Il manque peut-être certaines disciplines au sein du Gems qui pourraient plus amener ces facteurs favorisants et trouver des stratégies alternatives aux fermetures de secteur, alors que la vision actuelle est plutôt une vision court-termiste et qui n'est pas toujours en phase avec la réalité des gens. Cette vision empathique et ce paradigme ne sont sans doute pas assez suffisants dans une gestion à moyen terme de la crise, et qui devrait être basée sur une gestion des risques.