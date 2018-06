Le chômage économique en baisse

Il y aurait de moins en moins de recours au chômage économique dans les entreprises, d'après une analyse menée par Acerta. On est passé d'une moyenne de 4 jours par an par ouvrier, à seulement 1,6 jour en 2018.

C'est le genre d'indicateur qui permet, aussi, de mesurer la bonne santé de l'économie, au-delà de la croissance ou la reprise des embauches. Au 1er trimestre 2018, les entreprises n'ont eu que très peu recours au chômage économique. À Bruxelles, on est tombé à une seule heure par an, et par ouvrier, nous explique Acerta. Dans les deux autres Régions, le taux reste plus élevé: 2,4 jours par an par ouvrier en Wallonie, 2,2 jours en Flandre.